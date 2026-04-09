Pensionato 88enne si cala dalla finestra e scappa dalla casa di riposo di notte rintracciato dopo 3 ore a Terni

Un pensionato di 88 anni è scappato dalla casa di riposo durante la notte, calandosi dalla finestra. La sua fuga ha scatenato una vasta operazione di ricerca condotta dai vigili del fuoco, che si è conclusa circa tre ore più tardi con il suo ritrovamento a Terni. La polizia e i soccorritori sono intervenuti tempestivamente per localizzarlo e garantirne la sicurezza.

La fuga dell’anziano ha messo in moto una massiccia campagna di ricerca che si è conclusa con il ritrovamento dell’uomo da parte dei vigili del fuoco dopo circa tre ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it A 88 anni fugge dalla casa di riposo. Nella notte si è calato dalla finestraA 88 anni si cala da una finestra della casa di riposo in cui era ospite e fa perdere per tre ore, nella notte, le proprie tracce. A ottantotto anni scappa dalla residenza protetta, ore di paura a TerniOre di paura la notte scorsa a Terni per la “fuga” di un ottantottenne da una residenza protetta nella zona di via Antiochia.