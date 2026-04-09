Nella notte, un anziano di 88 anni è uscito dalla casa di riposo calandosi dalla finestra. Dopo aver lasciato l’edificio, è rimasto irreperibile per circa tre ore. Le ricerche sono state avviate immediatamente dalle forze dell’ordine, che hanno perlustrato l’area senza trovare tracce dell’anziano fino alla sua successiva individuazione. La situazione ha generato preoccupazione tra operatori e familiari.

A 88 anni si cala da una finestra della casa di riposo in cui era ospite e fa perdere per tre ore, nella notte, le proprie tracce. L’allarme è stato lanciato intorno alle 22 di martedì, quando gli addetti della residenza si sono accorti che l’anziano aveva lasciato la struttura passando da una finestra e calandosi sulla strada sottostante. Le operazioni di ricerca sono state condotte dai vigili del fuoco. L’ottantottenne sarebbe quindi rimasto in zona, qualla della scuola De Filis, cercando però di nascondersi tra auto parcheggiate e palazzi. L’anziano è stato quindi ritrovato intorno alle una dalla squadra dei vigili del fuoco della centrale di Terni e affidato al personale di un’ambulanza che era intervenuto sul posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A 88 anni fugge dalla casa di riposo. Nella notte si è calato dalla finestra

A 88 anni scappa dalla residenza per anziani calandosi dalla finestraTerni, 8 aprile 2026 – L’allarme è scattato intorno alle 22 di martedì sera, nella residenza protetta per anziani di via Antiochia a Terni.

Cade in casa e resta a terra: salvata dalla polizia municipale entrata dalla finestraUna donna di 85 anni è stata soccorsa a Pomigliano d’Arco dopo essere caduta in casa e non essere riuscita più a rialzarsi.

Argomenti più discussi: A 88 anni fugge dalla casa di riposo. Nella notte si è calato dalla finestra; Terni, 88enne fugge dalla casa di riposo dalla finestra: ritrovato dai vigili del fuoco; Anziano fugge da residenza protetta: ritrovato e salvato dai vvf.

A 88 anni fugge dalla casa di riposo. Nella notte si è calato dalla finestraA 88 anni si cala da una finestra della casa di riposo in cui era ospite e fa perdere ... lanazione.it

Per tre anni, ogni sera, la scena è sempre la stessa. La luce si abbassa, la casa si fa silenziosa, e Angel sale sul letto. Si accoccola vicino alla sua umana, si sistema tra le coperte e resta lì, tutta la notte. Non si nasconde, non fugge, non tiene le distanze. Scegl - facebook.com facebook

Alle 21:20 “Chiara” di Susanna Nicchiarelli con Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli | A diciotto anni Chiara fugge di casa per seguire Francesco, scegliendo una vita di castità, libertà e fede... x.com