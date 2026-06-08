Sgr Live illumina l’Arena | un' estate di concerti musical e omaggi a grandi artisti

Notizia in breve

Tra il 16 giugno e il 31 agosto, all’Arena Francesca da Rimini nel centro storico di Rimini, si terranno spettacoli dal vivo. La quinta edizione di Sgr Live prevede concerti, musical e omaggi a grandi artisti. L’evento si svolge durante l’estate, coinvolgendo diverse serate di intrattenimento. La programmazione è stata ideata dal Gruppo Sgr in collaborazione con Federico Mecozzi.