Sgr Live illumina l’Arena | un' estate di concerti musical e omaggi a grandi artisti

Da riminitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 16 giugno e il 31 agosto, all’Arena Francesca da Rimini nel centro storico di Rimini, si terranno spettacoli dal vivo. La quinta edizione di Sgr Live prevede concerti, musical e omaggi a grandi artisti. L’evento si svolge durante l’estate, coinvolgendo diverse serate di intrattenimento. La programmazione è stata ideata dal Gruppo Sgr in collaborazione con Federico Mecozzi.

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Sgr Live torna protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. All’Arena Francesca da Rimini, fra il 16 giugno e il 31 agosto, si svolgeranno le serate di spettacolo dal vivo della quinta edizione del palinsesto del Gruppo Sgr immaginato insieme a Federico Mecozzi. Quindici serate dedicate. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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