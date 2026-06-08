Sfruttamento in agricoltura ora interroghiamoci su chi trae vantaggio da questo sistema

Oggi, nel brindisino, è stato arrestato il rappresentante legale di una cooperativa agricola con l’accusa di caporalato. La polizia ha eseguito l’operazione durante un’indagine sui presunti sfruttamenti nel settore agricolo locale. L’arresto segue una serie di accertamenti riguardanti il ricorso a manodopera irregolare e condizioni di lavoro non conformi alle norme vigenti. La notizia ha suscitato reazioni tra le organizzazioni di categoria.

BRINDISI - La Flai Cgil commenta l'arresto per caporalato, avvenuto oggi (lunedì 8 giugno 2026), del legale rappresentante di una cooperativa agricola del Brindisino. Per il segretario provinciale Gabrio Toraldo, “rappresenta la continuità del capitolo nella lotta contro il caporalato e lo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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