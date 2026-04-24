Cosmo | Il sistema musicale italiano è bloccato da chi ti dice Questo pezzo non va bene per Sanremo – L’intervista
In un’intervista recente, l’artista ha commentato le difficoltà del sistema musicale italiano, sostenendo che molte scelte sono condizionate da chi decide cosa sia adatto o meno per grandi eventi come Sanremo. L’intervista si concentra anche sul ritorno dell’artista con un nuovo brano, dieci anni dopo il successo del suo primo singolo, che ha segnato una svolta nella sua carriera.
Cosmo l’ha rifatto, dieci anni dopo l’uscita de L’ultima festa, il brano che gli ha permesso di allargare l’abbraccio verso un pubblico più ampio, lontano dalle dinamiche del circuito indipendente, il 44enne Marco Jacopo Bianchi, così all’anagrafe, propone un nuovo album distante anni luce da quell’approccio lì, quello da clubbing, che lo stesso cantautore porta avanti ugualmente, anche quando quell’impronta non lascia tracce. Il titolo del nuovo album è La fonte, undici tracce nelle quali si punta a un interessantissimo minimalismo, in cui la forma cantautorale si fa più solida, più adulta, più consapevole. Frutto però, come spiega nell’intervista sotto, non di un qualche calcolo dal saporaccio intellettualoide, ma di un’ispirazione purissima, che Cosmo, da sempre, segue alla lettera.🔗 Leggi su Open.online
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