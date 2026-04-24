Cosmo | Il sistema musicale italiano è bloccato da chi ti dice Questo pezzo non va bene per Sanremo – L’intervista

In un’intervista recente, l’artista ha commentato le difficoltà del sistema musicale italiano, sostenendo che molte scelte sono condizionate da chi decide cosa sia adatto o meno per grandi eventi come Sanremo. L’intervista si concentra anche sul ritorno dell’artista con un nuovo brano, dieci anni dopo il successo del suo primo singolo, che ha segnato una svolta nella sua carriera.