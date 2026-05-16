Agricoltura e sfruttamento del lavoro | sospese attività lavorative per 4 aziende
Quattro aziende operanti nel settore agricolo sono state soggette a sospensione delle attività a causa di violazioni legate allo sfruttamento del lavoro. Nel corso delle verifiche sono state contestate sanzioni per un totale di oltre 63.000 euro. Le ispezioni hanno riguardato diverse imprese e hanno portato alla temporanea interruzione delle operazioni di alcune di esse, evidenziando controlli mirati sul rispetto delle normative sul lavoro nel comparto agricolo. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle aziende coinvolte.
Tempo di lettura: 2 minuti Attività sospese per 4 aziende e 63.240,33 euro complessivi di sanzioni comminate: è l’esito dei controlli eseguiti nell’ambito della campagna disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, settore agricoltura, condotta dal 4 al 13 maggio 2026 dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno congiuntamente all’Arma Territoriale del Comando Provinciale di Salerno. Dall’Agro Nocerino alla Piana del Sele, sono state controllate 17 Aziende agricole di cui 8 risultate irregolari per violazioni relative a gravi mancanze in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro. Nel corso di questi controlli, sono state verificate 173 posizioni lavorative di cui 108 sono risultati irregolari e 3 “a nero”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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