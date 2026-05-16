Agricoltura e sfruttamento del lavoro | sospese attività lavorative per 4 aziende

Quattro aziende operanti nel settore agricolo sono state soggette a sospensione delle attività a causa di violazioni legate allo sfruttamento del lavoro. Nel corso delle verifiche sono state contestate sanzioni per un totale di oltre 63.000 euro. Le ispezioni hanno riguardato diverse imprese e hanno portato alla temporanea interruzione delle operazioni di alcune di esse, evidenziando controlli mirati sul rispetto delle normative sul lavoro nel comparto agricolo. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi delle aziende coinvolte.

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