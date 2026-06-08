Sfila 1500 euro a un anziano con la ' truffa dello specchietto' poi lo costringe a consegnargli altri 800 euro

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Lucera con l’accusa di aver sottratto 1.500 euro a un anziano con la truffa dello specchietto e di averlo costretto a consegnargli altri 800 euro. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo straordinario sul territorio. L’indagato è stato portato in carcere con l’accusa di estorsione aggravata.

I Carabinieri della Compagnia di Lucera, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato e tradotto in carcere un 31enne del posto accusato di estorsione aggravata. Nello specifico, l’uomo era stato notato dai militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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TRUFFAVANO ANZIANI CON LE VENDITE PORTA A PORTA: OLTRE 1200 VITTIME | 20/01/2026

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