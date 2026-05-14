Una donna ha ingannato un’ex collega fingendo di essere madre di una ragazza incinta in gravi condizioni, sostenendo di aver bisogno di 1.700 euro al giorno per le cure in Svizzera. Per settimane ha condiviso una storia drammatica, descrivendo il ricovero e il decesso della figlia poco dopo il parto. In realtà, le foto utilizzate erano state create con strumenti di intelligenza artificiale e la donna ha ottenuto circa 1.500 euro. La vicenda è al momento al vaglio delle forze dell’ordine.

Per settimane ha raccontato a un’ex collega una storia drammatica: la figlia incinta ricoverata in fin di vita in una clinica svizzera, le cure costosissime da sostenere e poi il decesso della ragazza subito dopo il parto. A rendere tutto ancora più credibile c’erano fotografie di neonati prematuri e persino immagini del funerale. Ma quelle foto, in parte scaricate dal web e in parte generate con l’intelligenza artificiale, erano false. A raccontare la vicenda è il Corriere dell’Alto Adige. La 53enne avrebbe conosciuto la collega della Val Gardena durante un lavoro nel settore alberghiero, in Alto Adige. Dopo avere costruito un rapporto di fiducia, avrebbe parlato della figlia e sostenuto che il ricovero in Svizzera aveva costi altissimi, fino a 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Servono 1.700 euro al giorno per salvare mia figlia incinta”: truffa una collega con foto realizzate dall’AI e si fa dare 1500 euro

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