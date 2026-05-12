Rubano 1500 euro a un anziano e poi fuggono in auto ma il conducente è senza patente da sempre

Un anziano di 80 anni è stato derubato di circa 1500 euro in un centro commerciale di Grosseto. Quattro persone, di origine sudamericana e composte da due uomini e due donne, si sono avvicinate all’anziano e gli hanno sottratto il portafoglio senza che lui se ne accorgesse. Dopo il furto, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un’auto, il cui conducente non possiede la patente da molto tempo.

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