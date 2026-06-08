Settimana europea dei Geopark 2026 | a Piano Battaglia la manifestazione finale Puliamo il nostro territorio
Durante la Settimana europea dei Geopark 2026, a Piano Battaglia si è svolta la manifestazione finale intitolata “Puliamo il nostro territorio”. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi volontari e si è concluso con una raccolta di rifiuti nel territorio circostante. La iniziativa è stata organizzata con il supporto del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e dell’Ama.
A suggellare una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni è stata la manifestazione conclusiva “Puliamo il nostro territorio”, iniziativa dal forte valore simbolico e civico realizzata in collaborazione con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (Drsrt) e con l'Ama. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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