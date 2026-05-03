Puliamo il nostro paese La Giornata ecologica

Lunedì prossimo si svolgerà a Fossato di Vico la tradizionale giornata ecologica, un evento che nel corso degli anni ha coinvolto sempre più cittadini. L'iniziativa prevede la pulizia di aree pubbliche e spazi verdi della cittadina, con l’obiettivo di mantenere il territorio più ordinato e vivibile. La giornata rappresenta un momento di partecipazione collettiva e attenzione all’ambiente locale.

FOSSATO DI VICO – La giornata ecologica, diventata negli anni un appuntamento bello ed atteso dalla comunità fossatana, si terrà lunedì prossimo. E’ la 16^ edizione. La organizza il circolo Acli "Ora et labora", guidato dal presidente Francesco Pascucci (nella foto), in collaborazione col Comune, l’Istituto comprensivo di Sigillo e "Il nuovo Serrasanta" che a giugno ospiterà interventi dei ragazzi protagonisti dell’operazione ecologica e di civiltà. Si inizia alle 8,30: gli alunni della classe quinta delle primaria e delle tre classi della secondaria di primo grado, guidati dagli insegnanti, provvisti di guanti, cappellini e adeguati bastoni percorreranno le vie Giovanni Paolo II°, Vannucci, via Palazzolo e degli Ulivi, raccogliendo in appositi sacchetti i rifiuti abbandonati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Puliamo il nostro paese". La Giornata ecologica Notizie correlate Leggi anche: ‘Capodimonte Comunità ecologica’ per la Giornata Nazionale del Paesaggio Sondalo, grande partecipazione per la Giornata Ecologica: famiglie e giovani protagonistiGrande partecipazione sabato 18 aprile per la quarta edizione della Giornata Ecologica organizzata a Sondalo e nelle sue frazioni.