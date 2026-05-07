Settimana europea dei Geoparchi | Madonie Unesco Global Geopark week 2026 | il programma

Dal 23 maggio al 7 giugno 2026 si svolgerà nel Madonie Unesco Global Geopark la settimana europea dei Geoparchi, inserita nell’ambito della EGN Week promossa dall’European Geoparks Network. Il programma comprende diverse iniziative e attività, tutte coordinate dal Referente del Madonie UGGp. L’evento coinvolge il territorio e mira a promuovere la tutela e la conoscenza delle aree geologiche di interesse europeo.

Si terrà dal 23 maggio al 7 giugno 2026 nel Madonie Unesco Global Geopark, nell’ambito della EGN Week promossa dall'European Geoparks Network Il programma, ricco di iniziative, è coordinato dal Referente del Madonie Uggp Dir. UO 3 Peppuccio Bonomo e sostenuta Presidente Giuseppe Ferrarello. “La.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il madonie Unesco Global Geopark celebra l'Earth day con due grandi eventiIn occasione della Giornata della Terra, il Madonie Unesco Global Geopark ha partecipato a due iniziative di rilievo scientifico e istituzionale. Le verdure spontanee nel Madonie Unesco Global Geopark: conferenza a IsnelloA Isnello, nel Parco delle Madonie, scrigno di biodiversità tra i più rilevanti del bacino mediterraneo, si è conclusa oggi la XIX edizione della... Aggiornamenti e contenuti dedicati L’UNESCO annuncia 12 nuovi Geoparchi Mondiali12 nuovi Geoparchi Mondiali, luoghi in cui si promuovono conservazione del patrimonio geologico e sviluppo sostenibile del territorio. montagna.tv Esemplari di grifoni spagnoli in arrivo al Madonie Unesco Global Geopark(ANSA) - PALERMO, 13 APR - Nel Madonie Unesco Global Geopark al via un progetto per la reintroduzione del grifone, Gyps fulvus, attraverso l'immissione di nuovi esemplari. L'iniziativa è prevista dal ... rainews.it