Settimana di tempo soleggiato ma non mancheranno brevi temporali
Questa settimana il tempo sarà generalmente soleggiato con alcune brevi fasi di temporale. Secondo le previsioni, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, anche se ci saranno brevi rovesci nel corso delle giornate. La regione del Veneto, in particolare, presenterà un clima stabile ma con momenti di instabilità durante le ore più calde. La situazione meteorologica rimarrà variabile fino alla fine della settimana.
Bel tempo, ma a tratti instabile, di qui alla fine della settimana. Il Veneto, spiega Carlo Migliore di 3bmeteo.com, nei prossimi giorni sarà in gran parte protetto dalle propaggini più orientali dell'anticiclone delle Azzorre, tuttavia un impulso di matrice atlantica «potrà determinare la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Settimana con altre due perturbazioni e venti molto intensi
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