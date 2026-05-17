Inizio settimana soleggiato ma ancora fresco | su Bari vento di maestrale le previsioni

L'inizio della settimana porta giornate prevalentemente soleggiate, con temperature ancora basse per via del vento di maestrale che soffia sulla città. Dopo alcuni giorni di condizioni meteorologiche movimentate, il cielo si presenta più sereno. Le previsioni indicano un'ulteriore stabilizzazione del tempo, con il sole che domina sulla regione. La presenza del vento di maestrale contribuisce a mantenere le temperature ancora abbastanza fresche, nonostante il clima più limpido.

Un inizio settimana più soleggiato, ma ancora fresco, anche per effetto del vento di maestrale. Dopo una parentesi meteo decisamente 'movimentata', la terza settimana di maggio si apre con il sole.Le previsioni di 3BMeteoCome spiega l'esperto di 3BMeteo, Edoardo Ferrara, nei prossimi giorni su. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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