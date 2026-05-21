Per il fine settimana del 23 e 24 maggio 2026, le previsioni indicano condizioni generalmente stabili in Italia, con l’alta pressione che si rafforza sul Mediterraneo centrale. Tuttavia, sono previsti anche alcuni temporali locali che potrebbero interessare alcune zone del paese. Le temperature si manterranno in media stagionale, mentre il cielo sarà perlopiù sereno o poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti temporanei durante le ore più calde.

Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Meteo Weekend all’insegna di condizioni più stabili sull’Italia tra sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, grazie al progressivo rinforzo dell’ alta pressione sul Mediterraneo centrale. Le ultime emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo confermano un graduale aumento dei geopotenziali e delle temperature, soprattutto al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori. Le ultime emissioni modellistiche: anticiclone più presente nel weekend. Gli aggiornamenti dei modelli ECMWF e GFS mostrano una configurazione più favorevole alla stabilità atmosferica sull’Europa occidentale e sul Mediterraneo centrale. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

© Retemeteoamatori.it - Meteo Weekend 23-24 Maggio 2026: alta pressione in rinforzo, ma non mancheranno locali temporali

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METEO WEEKEND: prossimo fine settimana con alta pressione in espansione

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Le #PrevisioniMeteo in #Sicilia 20 Maggio 2026 di GLOBUS Television #meteo #MeteoSicilia #news #tutti #Clima #temperature #sicilia reddit

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