Sette titoli italiani conquistati dal team pescarese Black Mma ai campionati assoluti di Jesolo

Notizia in breve

Il team pescarese Black Mma ha conquistato sette titoli italiani ai campionati assoluti di Jesolo, disputati il 30 e 31 maggio. La competizione si è svolta sotto l'egida della federkombat. La vittoria include diverse categorie di peso e livelli di esperienza. Il maestro Massimo Diodati guida il team. Le gare si sono tenute sulla spiaggia di Jesolo, davanti a un pubblico numeroso. I risultati rappresentano un successo importante per il team e la regione.