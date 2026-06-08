Sette titoli italiani conquistati dal team pescarese Black Mma ai campionati assoluti di Jesolo
Il team pescarese Black Mma ha conquistato sette titoli italiani ai campionati assoluti di Jesolo, disputati il 30 e 31 maggio. La competizione si è svolta sotto l'egida della federkombat. La vittoria include diverse categorie di peso e livelli di esperienza. Il maestro Massimo Diodati guida il team. Le gare si sono tenute sulla spiaggia di Jesolo, davanti a un pubblico numeroso. I risultati rappresentano un successo importante per il team e la regione.
Grandi risultati per il team pescarese Black Mma guidato dal maestro Massimo Diodati che conquista 7 titoli italiani ai campionati assoluti italiani di Mma federkombat che si sono tenuti il 30 e 31 maggio a Jesolo.Alla presenza di 600 atleti arrivati da ogni regione, si sono sfidati i talenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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