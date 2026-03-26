atletica tricolori indoor fisdir anthropos protagonista conquistati 14 ori e otto titoli italiani assoluti

I campionati italiani di atletica indoor organizzati dalla Fisdir si sono conclusi con un totale di 14 medaglie d’oro e otto titoli italiani assoluti. La manifestazione ha visto come protagonista principale una società nota per le sue prestazioni in questo settore. La competizione ha coinvolto atleti di varie categorie, con numerosi risultati di rilievo nelle diverse discipline.

I campionati italiani atletica leggera indoor Fisdir si sono chiusi con un bel bottino per l’ Anthropos Civitanova: vinte 14 medaglie d’oro, 8 d’argento e 2 di bronzo a cui si aggiungono 8 titoli italiani assoluti, risultati che confermano il sodalizio civitanovese ai vertici dell’atletica paralimpica nazionale. Doppio oro per Mario Bertolaso, il velocista padovano targato Anthropos primo nei 60 e nei 200 metri. Oro e campionato italiano assoluto per Salvatore Bianca a cui fa eco Luigi Casadei (specialista del giavellotto non incluso nelle gare indoor) nel getto del peso con la misura di 11,29. Due titoli assoluti anche per Amin El Idrissi che ha dominato gli 800 e i 1500 piani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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