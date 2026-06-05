Kickboxing Aikya Team brilla ai Campionati italiani assoluti
Aikya Team ha ottenuto ottimi risultati ai Campionati italiani assoluti di kickboxing 2026, tenutisi a Jesolo. L’evento, uno dei più rilevanti nel calendario Federkombat, ha visto la squadra distinguersi tra le partecipanti. I campionati hanno coinvolto atleti di diverse regioni e rappresentano un momento chiave per la disciplina in Italia. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole federali e ha visto confronti tra i migliori talenti del settore.
Aikya Team brilla ai Campionati italiani assoluti 2026 di kickboxing, disputati a Jesolo (Venezia), tra i più importanti appuntamenti del calendario agonistico nazionale Federkombat.La squadra palermitana si è laureata campione italiana a squadre con un bottino complessivo di 14 medaglie (6 ori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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