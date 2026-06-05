Kickboxing Aikya Team brilla ai Campionati italiani assoluti

Notizia in breve

Aikya Team ha ottenuto ottimi risultati ai Campionati italiani assoluti di kickboxing 2026, tenutisi a Jesolo. L’evento, uno dei più rilevanti nel calendario Federkombat, ha visto la squadra distinguersi tra le partecipanti. I campionati hanno coinvolto atleti di diverse regioni e rappresentano un momento chiave per la disciplina in Italia. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole federali e ha visto confronti tra i migliori talenti del settore.