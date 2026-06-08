Negli ultimi sette anni, sono stati rilevati frequenti cali improvvisi del segnale GPS su vaste aree che vanno dalla Finlandia alla Polonia e dalla Groenlandia al Canada. Durante questi episodi, il rapporto tra segnale e rumore dei ricevitori GPS si azzerava per alcuni secondi, prima di tornare alla normalità. Il fenomeno si verificava a intervalli irregolari e coinvolgeva zone estese, senza che fosse chiarita la causa.

Negli scorsi anni è stato registrato un fenomeno strano. A intervalli irregolari, per qualche secondo alla volta, il rapporto segnale-rumore dei ricevitori Gps crollava su un’area enorme che si estendeva dalla Finlandia alla Polonia e dalla Groenlandia al Canada, per poi tornare normale. Una disfunzione troppo breve per fare scattare un allarme e per finire nei report operativi, visibile soltanto in alcuni glitch dei grafici che mostravano l’attività del segnale. Poi, alcuni ricercatori dell’Università del Texas e di Stanford hanno deciso di studiare più a fondo questo fenomeno, concentrandosi su 75 giorni distinti tra il 2019 e il 2026 in cui erano stati registrati questi malfunzionamenti, avvenuti negli stessi istanti in decine di stazioni lontane tra loro migliaia di chilometri. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sette anni di interferenze Gps sull’Europa. Colpa di Mosca?

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E se l'atmosfera terrestre diventasse un'antenna gigante

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