Sette anni di interferenze Gps sull’Europa Colpa di Mosca?
Negli ultimi sette anni, sono stati rilevati frequenti cali improvvisi del segnale GPS su vaste aree che vanno dalla Finlandia alla Polonia e dalla Groenlandia al Canada. Durante questi episodi, il rapporto tra segnale e rumore dei ricevitori GPS si azzerava per alcuni secondi, prima di tornare alla normalità. Il fenomeno si verificava a intervalli irregolari e coinvolgeva zone estese, senza che fosse chiarita la causa.
Negli scorsi anni è stato registrato un fenomeno strano. A intervalli irregolari, per qualche secondo alla volta, il rapporto segnale-rumore dei ricevitori Gps crollava su un’area enorme che si estendeva dalla Finlandia alla Polonia e dalla Groenlandia al Canada, per poi tornare normale. Una disfunzione troppo breve per fare scattare un allarme e per finire nei report operativi, visibile soltanto in alcuni glitch dei grafici che mostravano l’attività del segnale. Poi, alcuni ricercatori dell’Università del Texas e di Stanford hanno deciso di studiare più a fondo questo fenomeno, concentrandosi su 75 giorni distinti tra il 2019 e il 2026 in cui erano stati registrati questi malfunzionamenti, avvenuti negli stessi istanti in decine di stazioni lontane tra loro migliaia di chilometri. 🔗 Leggi su Formiche.net
E se l'atmosfera terrestre diventasse un'antenna gigante
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