Il presidente francese ha dichiarato che l'Europa deve assumersi un ruolo più attivo nella regione del Caucaso, criticando la mancanza di assistenza da parte della Russia alla repubblica armena. La decisione del leader locale di avvicinarsi all’Europa ha sollevato interrogativi sulla stabilità della zona, mentre il voto del primo ministro locale potrebbe incidere sulle future relazioni tra Armenia, Russia e altre potenze.

? Cosa scoprirai Perché la mancata assistenza russa ha spinto Yerevan verso l'Europa?. Come influirà il voto di Pashinyan sulla sicurezza del Caucaso?. Chi sono i leader che accusano il governo di ingerenza francese?. Quali vantaggi economici porterebbe l'apertura delle frontiere con l'Azerbaigian?.? In Breve Crescita economica armena al 6% durante la visita di Macron a Yerevan. Mancata assistenza russa dopo i conflitti del 2020 e 2023 in Nagorno-Karabakh. Vertice della Comunità Politica Europea con oltre 40 leader a Yerevan lunedì. Proposta UE per liberalizzazione commerci e visti dopo incontro bilaterale martedì. Durante la visita ufficiale a Yerevan, Emmanuel Macron ha sostenuto apertamente Nikol Pashinyan, indicando l’integrazione europea come la direzione obbligata per il futuro dell’Armenia in vista delle elezioni del prossimo mese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Armenia, Macron punta sull’Europa: sfida il ruolo di Mosca

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