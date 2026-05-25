Un aereo della Raf con a bordo il ministro della Difesa britannico ha avuto un'interruzione del segnale GPS mentre sorvolava l'area vicino al confine russo. Il problema si è verificato questa settimana durante il volo, generando sospetti riguardo a possibili interferenze provenienti dalla Russia. La questione riguarda il malfunzionamento del sistema di navigazione satellitare a bordo del velivolo. Non sono stati riportati danni o incidenti durante l'evento.

In settimana, un jet della Raf, l'aeronautica militare britannica, con a bordo il ministro della Difesa, John Healey, ha subito un disturbo del segnale Gps mentre sorvolava la zona del confine russo. Lo riporta Bbc. Healey stava rientrando nel Regno Unito, dopo aver fatto visita ai soldati britannici in Estonia, quando è avvenuto l'incidente, come riportato per primo dal Times. Si ritiene che la Russia sia responsabile dell'attacco, che ha costretto i piloti a utilizzare un sistema di navigazione diverso, poiché il Gps dell'aereo è stato disattivato durante il volo di tre ore. L'incidente è avvenuto il giorno dopo la notizia che due aerei da guerra russi avevano intercettato "ripetutamente e pericolosamente" un aereo spia della Raf sul Mar Nero il mese scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il sistema Gps va in tilt sull'aereo del ministro della Difesa britannico: sospetti su Mosca

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