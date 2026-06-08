Un omaggio musicale è stato organizzato a Sesto Fiorentino in memoria del direttore d’orchestra Bruno Bartoletti, nato nella città toscana. Bartoletti, considerato una figura di rilievo nella musica italiana del Novecento, è stato ricordato con un evento dedicato alla sua carriera. La cerimonia ha coinvolto musicisti e appassionati, che hanno reso omaggio al suo contributo nel campo musicale. La celebrazione si è svolta nel luogo di origine del maestro, coinvolgendo la comunità locale.

Sesto Fiorentino (Firenze), 8 giugno 2026 - Partito dalla sua Sesto Fiorentino, Bruno Bartoletti è stato tra le figure più autorevoli della musica italiana del Novecento. Nel centenario della nascita, la città ricorda il grande direttore d’orchestra con la serata “Da Sesto al mondo – 100 anni di Bruno Bartoletti”, martedì 9 giugno nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. L’evento, che avrà inizio alle ore 21,15 è a cura della scuola di musica di Sesto Fiorentino, a lui intitolata. L’appuntamento è alla biblioteca Ragionieri. Sul palco salirà un ensemble di archi diretto da Alessandro Pinzauti. In programma pagine di Mozart, Schubert e Sibelius. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sesto, omaggio in musica al direttore d’orchestra Bruno Bartoletti

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Valdicastello Carducci, Omaggio a Dante - 13 dicembre 2025

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