La cacciata di un direttore d’orchestra e l’effetto cringe al teatro Massimo

Al teatro Massimo si è verificato un episodio che ha portato alle dimissioni di un direttore d’orchestra, suscitando reazioni di imbarazzo tra il pubblico. La vicenda ha coinvolto alcuni aspetti della gestione artistica e ha generato commenti che hanno evidenziato un clima di tensione e insoddisfazione. L’evento ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le istituzioni culturali e il personale coinvolto nelle produzioni.

Il teatro ha disdetto la collaborazione con Frédéric Chaslin perchè il nome del direttore era entrato di striscio e per una sola volta negli sterminati Epstein files. Il fatto che lo vede coinvolto è talmente insignificante che persino un pm dell'Anm sarebbe giunto alla conclusione che “il fatto non sussiste”. L’età del narcisismo etico nell’epoca di Epstein Ne uccide di più il tartufismo che nemmeno la coda di paglia, intesa l’arte molto post moderna di guardarsi sempre allo specchio, e dietro le orecchie, per la paura che una caccola qualsiasi possa inzaccherare l’abito. Inteso l’abito della propria immagine morale. Il narcisismo etico (detto con pardon) nell’epoca dell’isteria moralista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La cacciata di un direttore d’orchestra e l’effetto “cringe” al teatro Massimo Articoli correlati Direttore d’orchestra citato negli Epstein Files: il Teatro Massimo di Palermo gli toglie l’AidaIl Teatro Massimo di Palermo ha deciso di interrompere la collaborazione con il direttore d’orchestra francese Frédéric Chaslin, che avrebbe dovuto... Al Teatro Massimo ricominciano i concerti del Conservatorio Scarlatti: sul palco il coro e l’Orchestra SinfonicaIl Conservatorio Alessandro Scarlatti apre la nuova Stagione Concertistica 2026 con un concerto – evento che vede protagonisti il Coro e l’Orchestra... Altri aggiornamenti su La cacciata di un direttore d'orchestra... Discussioni sull' argomento La cacciata di un direttore d’orchestra e l’effetto cringe al teatro Massimo; Roberta Bruzzone accusata di stalking a una collega: la criminologa verso il rinvio a giudizio; Delmastro-Penitenziaria, le riunioni nel ristorante collegato ai Senese; Venezia. Il Comune chiude la piazza allagata: cacciata la troupe del film di Accorsi. Epstein Files, il Teatro Massimo nega la direzione a Frédéric Chaslin x.com Epstein Files, il Teatro Massimo nega la direzione a Frédéric Chaslin - facebook.com facebook