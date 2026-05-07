Ninè Ingiulla canta De Andrè con l' orchestra Brancaccio | concerto omaggio al cantautore al Teatro Politeama
Ninè Ingiulla si esibirà al Teatro Politeama accompagnata dall’orchestra Brancaccio in un concerto dedicato a Fabrizio De André. Lo spettacolo riproporrà le canzoni più note del cantautore genovese, ripercorrendo i brani che hanno caratterizzato il suo ultimo tour. L’evento si inserisce nella programmazione del teatro, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto dal vivo di un repertorio storico e significativo.
Nine Ingiulla, insieme all'orchestra "Brancaccio", porterà in scena il famoso concerto che ha segnato l'ultimo tour del grande cantautore genovese Fabrizio De André. Lo spettacolo rappresenta una straordinaria rievocazione del concerto tenutosi al Teatro Brancaccio di Roma nel febbraio 1998, un.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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RADIO TIME. . #TANDEM : oggi alle 17,25 in diretta su RADIO TIME intervista a Ninè Ingiulla, cantante, attore e chitarrista, ma anche stimato avvocato, per presentare il concerto/evento "Ninè Ingiulla canta De Andrè", che si preannuncia come uno degli appun - facebook.com facebook