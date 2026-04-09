Fermato un camion pieno di rifiuti senza autorizzazione | scatta la maxi multa

Durante un controllo stradale, un camion carico di rifiuti è stato fermato senza che il conducente presentasse alcuna autorizzazione per il trasporto. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e l’autista ha ricevuto una multa di entità elevata. La vicenda riguarda un’irregolarità nella gestione dei rifiuti e la mancata documentazione necessaria per il trasporto di materiali di scarto.

Aveva il cassone del furgone pieno di rifiuti e nessun titolo per il trasporto. Per lui è scattata una maxi multa (oltre al fermo amministrativo del mezzo). È successo nei giorni scorsi a Garbagnate Milanese, hinterland nord di Milano.Il blitz della LocaleTutto è iniziato durante un servizio di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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