Se**o in pieno giorno al parco di Monza tra bambini e famiglie | multa da 253 euro per due uomini di 60 e 70 anni

Notizia in breve

Due uomini di 60 e 70 anni sono stati multati con 253 euro per aver consumato atti sessuali in un’area del Parco di Monza durante il giorno. L’episodio è avvenuto in una zona frequentata da famiglie, bambini, passanti e sportivi. Le autorità sono intervenute dopo aver ricevuto segnalazioni. Nessuno è rimasto ferito o coinvolto direttamente. La zona è facilmente accessibile e spesso frequentata da diverse persone nel corso della giornata.