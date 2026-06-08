Se**o in pieno giorno al parco di Monza tra bambini e famiglie | multa da 253 euro per due uomini di 60 e 70 anni
Due uomini di 60 e 70 anni sono stati multati con 253 euro per aver consumato atti sessuali in un’area del Parco di Monza durante il giorno. L’episodio è avvenuto in una zona frequentata da famiglie, bambini, passanti e sportivi. Le autorità sono intervenute dopo aver ricevuto segnalazioni. Nessuno è rimasto ferito o coinvolto direttamente. La zona è facilmente accessibile e spesso frequentata da diverse persone nel corso della giornata.
Tra i sentieri alberati del Parco di Monza, in un’area facilmente accessibile e abitualmente attraversata da famiglie con bambini, passanti con i cani e sportivi, due uomini di età compresa tra i 60 e i 70 anni hanno scelto uno spiazzo all’aperto per fare se**o letteralmente alla luce del sole. Una scena che strideva fortemente con la vocazione pubblica e ricreativa del polmone verde brianzolo, andata in scena ignorando il continuo passaggio del weekend e interrotta unicamente dall’arrivo delle forze dell’ordine. Le segnalazioni dei cittadini e il blitz. Come riportato dal quotidiano Repubblica, l’intervento della polizia è stato l’esito di una specifica attività di monitoraggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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