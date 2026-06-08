A luglio si terrà un festival a Rimini e Riccione dedicato alle serie tv, con la presenza di diversi vip. L’evento si svolgerà nel corso della stagione estiva e attirerà personalità dello spettacolo da vari paesi. La manifestazione si concentrerà su proiezioni, incontri e panel dedicati alle produzioni televisive internazionali. La location scelta comprende spazi all’aperto e sale interne nelle due località balneari. La partecipazione di numerosi attori e showrunner è prevista per questa edizione.

Rimini, 8 giugno 2026 – L’estate romagnola si prepara ad accendere i riflettori su un evento che trasformerà la Riviera nel cuore pulsante delle serie internazionali. Dal 3 all’11 luglio, Rimini e Riccione ospiteranno la nuova edizione dell’Italian Global Series, il grande festival a ingresso gratuito che porterà sul territorio attori, registi, produttori e creativi da tutto il mondo. I numeri dell’evento. I numer i di quest'anno confermano la portata dell'evento, ideato dall’Apa (Associazione Produttori Audiovisivi) e diretto da Marco Spagnoli: ben 161 opere candidate da 34 Paesi, per una selezione ufficiale di 21 titoli che si contenderanno i prestigiosi Premi Maximo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

© Ilrestodelcarlino.it - Serie tv, quali vip vedremo a Rimini e Riccione al festival di luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italian Global Series 2026: date, ospiti e anteprime del festival tra Rimini e RiccioneL’estate 2026 si prepara a essere protagonista grazie all’Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alle serie TV che si svolgerà...

Quali serie tv e quali film dovreste vedere su Netflix questo weekendNetflix ha annunciato l’arrivo di numerose nuove serie e film per il mese di giugno.

Si parla di: Sarabanda Celebrity 2026: Sabrina Salerno, Gigi e Ross fra i VIP del 4 giugno; Dentro la festa di Alessandra Mussolini con gli ex GF Vip: il Plumage Party che fa parlare tutti.

Serie tv, quali vip vedremo a Rimini e Riccione al festival di luglioAttori, registi, produttori e creativi da tutto il mondo all’evento ad ingresso gratuito che si terrà dal 3 all’11 luglio. Grande attesa per le superstar turche Ozge Gürel e Serkan Cayogluo ... ilrestodelcarlino.it