Quali serie tv e quali film dovreste vedere su Netflix questo weekend

Netflix ha annunciato l’arrivo di numerose nuove serie e film per il mese di giugno. Tra le produzioni in arrivo ci sono diverse serie TV e film di prossima uscita, pronti a essere disponibili sulla piattaforma durante il primo mese dell’estate 2026. La piattaforma di streaming ha comunicato un calendario ricco di contenuti per il mese in corso.

Giugno è arrivato e Netflix è pronta a regalarci tante novità. Sono moltissime, infatti, le serie tv in arrivo in queste settimane, così come i film pronti a conquistarci nel primo mese dell'estate 2026. Ma quali sono i titoli imperdibili questo weekend su Netflix? Ve ne segnaliamo alcuni, di. 🔗 Leggi su Today.it

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