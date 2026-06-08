Il Torino ha annunciato ufficialmente Ignazio Abate come nuovo allenatore. L’ex calciatore, che ha vestito la maglia del Milan, guiderà la squadra alla prima giornata di Serie A contro il club rossonero. La scelta di Abate arriva dopo una serie di trattative, e rappresenta il suo debutto sulla panchina. La partita contro il Milan si svolgerà nel primo turno del campionato, segnando un ritorno di Abate in uno stadio che gli è familiare.

Il Torino ha rotto gli indugi e ha scelto quello che sarà il suo nuovo allenatore per la prossima stagione. A salire sulla panchina dei granata sarà, infatti, Ignazio Abate, ex calciatore e allenatore delle giovanili del Milan. La decisione definitiva è arrivata in queste ore, con il presidente Cairo che ha puntato con molta decisione l'ex rossonero. Il calendario e il destino, soprattutto, a volte si diverte a scrivere storie davvero incredibili. La prima partita ufficiale di Abate in Serie A sulla panchina del Torino sarà, infatti, contro il Milan, squadra anche ha segnato gran parte della sua carriera calcistica: un'esordio dal sapore speciale per il tecnico. Per Abate si ratta di una grandissima opportunità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Serie A, il Torino sceglie Abate: l’ex rossonero ritrova il Milan alla prima di campionato

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