Il Torino sta valutando la candidatura di un ex calciatore del Milan come possibile nuovo allenatore per la stagione 20262027. La società ha mostrato interesse per Ignazio Abate, che potrebbe assumere il ruolo di tecnico in vista del prossimo futuro. La decisione finale non è ancora stata comunicata.

Ignazio Abate potrebbe essere il prossimo allenatore del Torino in vista del 20262027. Abate piace al Torino per la panchina (Ansa Foto) – calciomercato.it Reduce da un’ottima stagione con la Juve Stabia, portata fino alla semifinale dei playoff per ottenere la promozione in Serie A, l’ex terzino destro del Milan è finito nel mirino di diverse squadre del massimo campionato. Al momento il Torino sarebbe il club maggiormente interessato al classe 1986 per il ruolo di allenatore, ma attenzione al Sassuolo che, da tempo monitora la situazione. Le due società stanno valutando gli stessi profili considerato il fatto che un altro allenatore che piace è Alberto Aquilani, pronto a salutare Catanzaro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Torino su Abate, spunta l’ex Milan per la panchina

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