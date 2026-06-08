Sequestrate nuove sostanze psicoattive primi due casi documentati in Abruzzo di Mdphp FOTO
Due sequestri distinti in Abruzzo hanno riguardato sostanze psicoattive appartenenti alla classe dei catinoni sintetici. Si tratta di due primi casi documentati nella regione di Mdphp, una sostanza ancora poco conosciuta. Le operazioni hanno portato al ritiro di quantitativi non precisati di questa nuova droga. Le autorità continuano le indagini per approfondire l’origine e la diffusione di queste sostanze.
Due distinti sequestri di una nuova sostanza psicoattiva (Nps) riconducibile alla classe dei catinoni sintetici.Sono quelli eseguiti dalle unità cinofile antidroga della Compagnia della guardia di finanza di Giulianova, nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e al traffico di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Woman Rams Cop Cars at Gas Station Chaos in Connecticut
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