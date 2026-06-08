Sequestrate nuove sostanze psicoattive primi due casi documentati in Abruzzo di Mdphp FOTO

Notizia in breve

Due sequestri distinti in Abruzzo hanno riguardato sostanze psicoattive appartenenti alla classe dei catinoni sintetici. Si tratta di due primi casi documentati nella regione di Mdphp, una sostanza ancora poco conosciuta. Le operazioni hanno portato al ritiro di quantitativi non precisati di questa nuova droga. Le autorità continuano le indagini per approfondire l’origine e la diffusione di queste sostanze.