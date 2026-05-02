Polizia Locale e Ausl a scuola per parlare di sicurezza stradale e dell' abuso di sostanze psicoattive alla guida

Quattro incontri organizzati congiuntamente dalla Polizia Locale dell’Unione Valmarecchia e dall’Unità Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Rimini si sono svolti nelle scuole per affrontare il tema della sicurezza stradale e dell’uso di sostanze psicoattive. Durante le sessioni sono stati discussi gli effetti delle sostanze sulla capacità di guidare e le conseguenze dell’abuso di droghe e alcool alla guida di veicoli.

Quattro incontri co-progettati dalla Polizia Locale Unione Valmarecchia e dall'Unità Dipendenze Patologiche Rimini dell’Ausl della Romagna sul tema della sicurezza stradale, dell’uso, dell’abuso e della dipendenza da sostanze psicoattive e degli effetti delle stesse sulla guida di veicoli. E’ un.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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