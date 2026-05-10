Negli ultimi anni sono stati riportati alcuni casi di decessi collegati all’uso intensivo di videogiochi, spesso legati a situazioni di svenimenti o complicanze di salute. Tuttavia, gli esperti sottolineano che i decessi direttamente causati dai videogiochi sono rari e che spesso si tratta di situazioni complesse, influenzate anche da problemi di salute preesistenti o comportamenti rischiosi. La discussione sull’argomento rimane aperta, ma i fatti documentati sono pochi e specifici.

“Si può giocare da morire, ma morire di gioco no”, verrebbe da dire parafrasando il poeta. Perché quando si parla di decessi legati ai videogiochi, il rischio è sempre quello di trasformare episodi estremi in slogan semplici da condividere ma poco aderenti alla realtà. Negli ultimi vent’anni alcuni casi hanno fatto il giro del mondo, soprattutto in Asia, alimentando titoli allarmistici sul rapporto tra gaming e salute. Eppure, guardando le cronache con un minimo di attenzione, emerge quasi sempre lo stesso elemento: non si tratta di persone “uccise dai videogiochi” nel senso diretto del termine, ma di individui che hanno portato il proprio corpo oltre ogni limite durante sessioni di gioco estreme.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Morire di videogiochi si può? I casi documentati e cosa c’è dietro

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