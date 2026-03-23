Un compleanno che doveva essere una semplice festa all’aperto si è trasformato in un episodio surreale, degno di una cronaca da città iper-regolamentata. A Milano, nel cuore del parco Sempione, un papà è stato multato per 80 euro mentre cercava di organizzare la merenda per la figlia di 8 anni insieme ai compagni di classe. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l a famiglia aveva scelto il parco per celebrare la fine della scuola in modo informale: tre tavolini, qualche palloncino e uno striscione per rendere speciale il compleanno. Tutto pronto per la torta, quando una pattuglia delle guardie ecologiche volontarie è intervenuta, contestando la presenza di tavoli e decorazioni appese agli alberi, proibite dal regolamento dei parchi pubblici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cosa state facendo? Non è permesso”: merenda di compleanno al parco per la figlia di 8 anni finisce con una multa da 80 euro

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