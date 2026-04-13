Sorpresi in intimità in pieno giorno vicino alla stazione maxi multa da 10mila euro per coppia a Montebelluna
Una coppia è stata sorpresa in atteggiamenti intimi in pieno giorno vicino alla stazione di Montebelluna. L’episodio si è verificato intorno alle 12, quando una pattuglia della polizia locale ha fermato i due protagonisti. A seguito dell’accaduto, è stata applicata una multa di 10.000 euro alla coppia. L’accertamento si è svolto senza ulteriori dettagli pubblicati.
I due focosi amanti sopresi da una pattuglia della polizia locale in scene hot in pieno giorno, intorno alle 12.30, nei pressi della stazione ferroviaria del comune trevigiano. Per loro maxi sanzione per atti osceni in luogo pubblico.🔗 Leggi su Fanpage.it
Treviso, sorpresa in intimità all'aperto: coppia multata per 10mila euroLa polizia locale si è accorta della scena durante un controllo di routine nei pressi della stazione ferroviaria
Leggi anche: Controlli nei locali vicino alla stazione: quasi 200 persone identificate e una multa da 4.500 euro