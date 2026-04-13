Sorpresi in intimità in pieno giorno vicino alla stazione maxi multa da 10mila euro per coppia a Montebelluna

Una coppia è stata sorpresa in atteggiamenti intimi in pieno giorno vicino alla stazione di Montebelluna. L’episodio si è verificato intorno alle 12, quando una pattuglia della polizia locale ha fermato i due protagonisti. A seguito dell’accaduto, è stata applicata una multa di 10.000 euro alla coppia. L’accertamento si è svolto senza ulteriori dettagli pubblicati.