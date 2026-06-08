Sentinelle del Mare Jonio | World Oceans Day a Sant' Alessio Siculo
Oggi 8 giugno, si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani (World Oceans Day). Per l'occasione, il Comune di Sant’Alessio Siculo annuncia una grande giornata di sensibilizzazione e azione concreta a tutela dell'ambiente marino, inserita all'interno del progetto "Sentinelle del Mare Jonio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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