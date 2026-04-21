Fuga folle a Sant’Alessio Siculo | detenuto arrestato dopo l’inseguimento

Un uomo di 41 anni, sottoposto a misure di detenzione domiciliare, è stato arrestato ieri pomeriggio a Sant’Alessio Siculo dopo aver tentato di fuggire in modo precipitoso, scatenando un inseguimento. L’individuo è stato fermato dalle forze dell’ordine in seguito all’episodio, che ha coinvolto un breve inseguimento nelle vie del paese. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora si trova in stato di fermo.

Un uomo di 41 anni, attualmente soggetto a misure di detenzione domiciliare, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Sant’Alessio Siculo dopo una fuga precipitosa. L’individuo, che si trovava fuori casa grazie a un permesso per motivi lavorativi, ha ignorato un posto di blocco presidiato dai Carabinieri, innescando una persecuzione stradale durata circa due chilometri prima della cattura. Dinamiche dell’inseguimento e violazioni rilevate. Il momento critico si è verificato quando la pattuglia dei militari, impegnata in un controllo ordinario, ha tentato di fermare il veicolo guidato dal quarantunenne. L’uomo ha scelto invece di non rispondere all’ordine di fermarsi, accelerando per sfuggire alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga folle a Sant’Alessio Siculo: detenuto arrestato dopo l’inseguimento Notizie correlate San'Alessio siculo, detenuto ai domiciliari non si ferma all’alt: inseguimento e arresto dopo la fugaNel pomeriggio di ieri a Sant’Alessio Siculo si è conclusa con un arresto una fuga durata pochi minuti ma sufficiente a far scattare un inseguimento... Leggi anche: Fuga folle tra Villaricca, Giugliano e Qualiano: inseguimento da film, 18enne arrestato dopo corsa contromano Panoramica sull’argomento Sant’Alessio Siculo, 41enne ai domiciliari si mette alla guida durante un permesso per lavorare e forza un posto di controllo: arrestatoNel pomeriggio di ieri, a Sant’Alessio Siculo, i Carabinieri della Stazione hanno arrestato un 41enne, sottoposto alla detenzione domiciliare, ritenuto ... messina.gazzettadelsud.it Sant’Alessio Siculo: detenuto domiciliare forza un posto di controllo, arrestato 41enneUn uomo di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri ieri pomeriggio a Sant'Alessio Siculo. L'uomo, agli arresti domiciliari, è ritenuto ... 98zero.com