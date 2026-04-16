Sanità territoriale inaugurate le Case di Comunità di Sant’Alessio Siculo e Roccalumera

Sono state inaugurate le nuove Case di Comunità di Sant’Alessio Siculo e Roccalumera, che ora sono operative nel comprensorio jonico messinese. Questi presidi di sanità territoriale sono stati aperti con l’obiettivo di migliorare l’assistenza di prossimità e alleggerire il carico sulle strutture ospedaliere della zona. Le strutture rappresentano un passo avanti nel servizio sanitario locale, offrendo servizi di base più accessibili ai cittadini.

Sono entrate ufficialmente in funzione le Case di Comunità spoke di Sant’Alessio Siculo e Roccalumera, nuovi presìdi di sanità territoriale pensati per rafforzare l’assistenza di prossimità nel comprensorio jonico messinese e ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere.Alla cerimonia di.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sanità territoriale: inaugurate tre nuove Case della Comunità a Roma Sanità territoriale, si inaugurano le prime tre Case della comunità in provinciaPrende il via in provincia di Agrigento il percorso di attivazione delle Case della comunità, nuovo modello di sanità territoriale pensato per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: salute - Case della Comunità: sabato 18 aprile e domenica 19 aprile visite e prestazioni gratuite in tutta la Liguria; Sanità, inaugurate le Case della Comunità Fonte Ostiense-Laurentino, Bonifacio e Torrenova; Inaugurata la Casa della Comunità di Riva del Garda; Asl Latina, inaugurate le Case di Comunità di Formia e Gaeta e l’ospedale di comunità a Gaeta. Sanità, inaugurata la Casa di Comunità hub di via Assarotti: medico h24 e servizi integratiNuovo presidio di sanità territoriale con accesso diretto, specialisti e prestazioni sociosanitarie nello stesso spazio. Il presidente Bucci: In Liguria 32 strutture operative, obiettivo raggiunto. lavocedigenova.it Inaugurate le casa della comunità di Savona e Vado, in via Collodi medico h24: Più vicini al territorioInaugurate le casa della comunità di Savona e Vado, in via Collodi medico h24: Più vicini al territorio ... msn.com Sarà inaugurata il , ` ’, a Crevalcore: uno dei nodi, insieme alle Case di Comunità di Calderara di Reno, Sala Bolognese e San Giovanni in Persiceto, della più ampia rete di offert - facebook.com facebook