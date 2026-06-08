Sentieri Creativi 2026 | l’estate a Villa Edvige Garagnani e nel giardino della Biblioteca Comunale di Zola Predosa
La rassegna Sentieri Creativi 2026 è partita giovedì 11 giugno e proseguirà fino al 16 luglio. Le iniziative si svolgono a Villa Edvige Garagnani e nel giardino della Biblioteca Comunale di Zola Predosa. La manifestazione comprende micro teatro, musica, danza e appuntamenti dedicati alle famiglie. L’evento si svolge durante l’estate, coinvolgendo diverse attività culturali e ricreative. La programmazione si estende per oltre un mese, offrendo vari spettacoli e incontri all’aperto.
Giovedì 11 giugno, al via la rassegna estiva Sentieri Creativi 2026Micro teatro, musica, danza e appuntamenti per famiglie per vivere l’estate a Villa Edvige Garagnani e nel giardino della Biblioteca Comunale di Zola PredosaGiovedì 11 giugno (e fino al 16 luglio) riparte la IV edizione di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Notizie e thread social correlati
Zola Jazz & Wine: eventi a Zola Predosa, Casalecchio e Monte San PietroDal 27 maggio al 28 giugno, le colline bolognesi ospitano la 27ª edizione di Zola Jazz & Wine, una rassegna promossa dal Comune di Zola Predosa.
Tentato omicidio a Zola Predosa: 39enne in carcereA Zola Predosa un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver sparato più volte ad un'altra persona, colpendola in zone vitali e lasciandola a terra...
Si parla di: Nel fine settimana si riaprono i Sentieri di favole per le famiglie; Sentieri di favole rassegna estiva per ragazzi e famiglie Tenuta Dello Scompiglio.
S’inaugura Geofonie, la mostra collettiva a chiusura del progetto Sentieri Creativi 2025Fino al 9 novembre in mostra all’Ex Monastero di Valmarina i progetti di 10 artisti e artiste under 30 Mercoledì 5 novembre all’Ex Monastero di Valmarina è in programma l’inaugurazione di Geofonie, la ... bergamonews.it