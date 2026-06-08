Sentieri Creativi 2026 | l’estate a Villa Edvige Garagnani e nel giardino della Biblioteca Comunale di Zola Predosa

Notizia in breve

La rassegna Sentieri Creativi 2026 è partita giovedì 11 giugno e proseguirà fino al 16 luglio. Le iniziative si svolgono a Villa Edvige Garagnani e nel giardino della Biblioteca Comunale di Zola Predosa. La manifestazione comprende micro teatro, musica, danza e appuntamenti dedicati alle famiglie. L’evento si svolge durante l’estate, coinvolgendo diverse attività culturali e ricreative. La programmazione si estende per oltre un mese, offrendo vari spettacoli e incontri all’aperto.