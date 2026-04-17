Tentato omicidio a Zola Predosa | 39enne in carcere

A Zola Predosa un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver sparato più volte ad un'altra persona, colpendola in zone vitali e lasciandola a terra davanti a una abitazione. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi. L’uomo è stato portato in carcere e l’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Gli ha sparato più volte, colpendolo in parti vitali e lasciandolo a terra davanti casa. Solo l’intervento immediato dei soccorsi ha evitato il peggio. Oggi, per gli episodi della notte del 23 febbraio a Zola Predosa, arriva una nuova misura cautelare per il 39enne già in carcere. I carabinieri.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Tentato omicidio: bolognese di 39 anni in cella per la sparatoria a Zola Predosa (Bologna)Bologna, 17 aprile 2026 – Nuovo sviluppo nell’inchiesta sull’agguato avvenuto la sera del 23 febbraio a Zola Predosa, quando un 33enne fu gravemente... Bologna: sparatoria a Zola Predosa, arrestato 39enneSommario: A Zola Predosa, in provincia di Bologna, è scoppiata una sparatoria che ha portato all'arresto di un 39enne bolognese.