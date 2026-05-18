Zola Jazz & Wine | eventi a Zola Predosa Casalecchio e Monte San Pietro

Da bolognatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 27 maggio al 28 giugno, le colline bolognesi ospitano la 27ª edizione di Zola Jazz & Wine, una rassegna promossa dal Comune di Zola Predosa. Durante l'evento, vengono organizzati concerti di jazz dal vivo in diverse locations di Zola Predosa, Casalecchio e Monte San Pietro. Contestualmente, vengono offerte degustazioni di vini prodotti nelle zone circostanti. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge artisti e produttori locali.

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Dal 27 maggio al 28 giugno le colline bolognesi si fanno palcoscenico nella 27a edizione di Zola Jazz & Wine, la storica rassegna promossa dal Comune di Zola Predosa, in cui il jazz dal vivo si intreccia con le eccellenze della produzione vinicola locale.Tante le novità della rassegna, che fa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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