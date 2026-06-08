Un uomo di 25 anni, proveniente da Monterotondo, si è lanciato nel vuoto da Ponte Zavatti a Senigallia, cadendo per circa 14 metri nel fiume Misa. Prima dell’incidente ha lasciato un biglietto indirizzato ai soccorritori. È stato recuperato e portato in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta indagando sul motivo del gesto. La zona è stata messa in sicurezza e le ricerche sono proseguite per tutta la notte.

SENIGALLIA Ha scritto un biglietto per i soccorritori poi si è lanciato nel vuoto da Ponte Zavatti. È finito nel Misa un 25enne laziale, di Monterotondo, che nella notte tra sabato e domenica ha compiuto un gesto estremo. Ma per fortuna non è riuscito nel suo intento. È salvo, ma in gravi condizioni. È precipitato nel tratto di fiume tra viale Leopardi e via Abbagnano. Nonostante fosse tardi, le 4,30 circa, qualcuno si è accorto pur non riuscendo a fare nulla per evitarlo. È successo tutto in fretta. Ha però dato subito l’allarme, consentendo di recuperarlo il prima possibile. Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri, una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Senigallia, si getta da Ponte Zavatti e vola per 14 metri, 25enne grave. Trovata una lettera

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