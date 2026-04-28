Ragazza trovata morta a Cecima in una scarpata di 80 metri non si esclude l'omicidio | era scomparsa da 3 giorni

Il corpo di una ragazza è stato rinvenuto nella mattina del 28 aprile in una scarpata di circa 80 metri a Cecima, in provincia di Pavia. La giovane era scomparsa tre giorni prima. Le autorità stanno investigando sul caso e non si esclude che si tratti di un omicidio. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso.