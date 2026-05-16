Un ragazzo di 14 anni si è lanciato da un ponte sul Ticino è grave | si indaga sulle origini del gesto

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 14 anni si è gettato da un ponte sul fiume Ticino ed è stato soccorso in condizioni critiche. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare i motivi che hanno portato il giovane a compiere questo gesto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili alle indagini. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell’accaduto.

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Un ragazzo di 14 anni si è lanciato dal ponte del Ticino: è in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire le origini del gesto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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