Un ragazzo di 14 anni si è lanciato da un ponte sul Ticino è grave | si indaga sulle origini del gesto

Un ragazzo di 14 anni si è gettato da un ponte sul fiume Ticino ed è stato soccorso in condizioni critiche. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare i motivi che hanno portato il giovane a compiere questo gesto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili alle indagini. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze dell’accaduto.

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