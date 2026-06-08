Selvaggia Lucarelli si trova nelle Filippine, dove sta preparando la sua partecipazione come conduttrice all’Isola dei Famosi 2026. La trasmissione sarà registrata, al contrario delle edizioni precedenti in diretta. Dopo giorni di voci e polemiche, Lucarelli ha pubblicato la sua prima risposta ufficiale sulla vicenda riguardante Belen e il reality.

Selvaggia Lucarelli è attualmente nelle Filippine e si prepara alla sua avventura da conduttrice all’ Isola dei Famosi 2026 – programma che per la prima volta dal debutto sarà registrato e non in diretta. Nella sua newsletter Vale Tutto ha rotto il silenzio sulla questione Belen Rodriguez, che inizialmente era stata considerata come conduttrice, ma la trattativa tra la showgirl argentina e Mediaset non è andata a buon fine. Selvaggia Lucarelli a Verissimo Selvaggia ha spiegato che ha ricevuto la proposta meno di 14 giorni prima di partire e non ha avuto molto tempo per organizzarsi, tra l’altro a pochi giorni dalla conclusione della sua partecipazione come opinionista al Grande Fratello Vip. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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© Cinemaserietv.it - Selvaggia Lucarelli su Belen e l’Isola dei Famosi: la prima risposta dopo giorni di illazioni e polemiche

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Selvaggia Lucarelli alla conduzione dell'Isola dei Famosi Belen Rodriguez esclusa

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