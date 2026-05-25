Per l’Isola dei Famosi 2026, la trattativa tra Mediaset e Belen Rodriguez per la conduzione sembra essere fallita. Al suo posto, si fa avanti il nome di Selvaggia Lucarelli come possibile conduttrice del reality. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma si intensificano le voci sulla sostituzione. La produzione non ha comunicato dettagli sulle scelte definitive per la conduzione dell’edizione 2026.

Colpo di scena attorno all’ Isola dei Famosi 2026: la trattativa tra Mediaset e Belen Rodriguez per la conduzione del reality sarebbe saltata, e al suo posto starebbe emergendo con forza il nome di Selvaggia Lucarelli. A lanciare lo scoop è il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica su Chi Magazine, in edicola mercoledì 27 maggio 2026. La notizia arriva come una doccia gelata per la showgirl argentina, che solo di recente aveva pubblicamente ammesso di sperarlo molto, senza però mai ricevere una conferma definitiva dall’azienda. Un segnale, a ben vedere, già leggibile: ospite da Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, Belen non era riuscita a rassicurare nessuno sulla sua posizione, limitandosi a esprimere un desiderio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Isola dei Famosi 2026: Selvaggia Lucarelli al posto di Belen Rodriguez?

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DEI FAMOSI: SALTA BELEN, ARRIVA LUCARELLI. ADDIO

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Isola dei Famosi, cambia tutto alla conduzione? Spunta il nome di Selvaggia LucarelliSono una copywriter e giornalista specializzata in gossip e cronaca rosa con quasi dieci anni di esperienza nel settore. Da anni seguo da vicino il mondo dello spettacolo italiano e internazionale: ... tuttosulgossip.it