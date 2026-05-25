Belen Rodriguez ha appreso nella mattinata di sabato 23 maggio di essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi. La showgirl avrebbe reagito in modo molto intenso, definito da fonti come “devastante”. La notizia si è diffusa attraverso una newsletter di un noto giornalista di spettacolo, che ha fornito dettagli sulla reazione della showgirl. Non sono stati forniti altri particolari sulle motivazioni o sulle circostanze dell’eliminazione.

Belen Rodriguez è ufficialmente fuori dall’Isola dei Famosi. La showgirl lo ha scoperto nella mattinata di sabato 23 maggio e, secondo quanto trapelato, la sua reazione sarebbe stata “devastante” A svelare i dettagli della crisi è la newsletter su Substack del noto giornalista di spettacolo. Parpiglia racconta di un pomeriggio di caos seguito alla comunicazione ufficiale. “Ufficiale”, scrive, “ Belen Rodriguez è fuori dall’Isola e lo ha scoperto sabato 23 maggio in mattinata. Nel pomeriggio, il caos. La sua reazione è stata devastante e grave. In primis, a livello umano, lacrime e voglia di mollare tutto. Lacrime per il lavoro sfumato definitivamente e per il periodo no”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Belen è “impazzita” dopo aver scoperto di essere fuori L’Isola dei Famosi, al suo posto Selvaggia Lucarelli?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belen Rodríquez si apre completamente per lintervista sul palco di Vanity Fair Stories

Notizie e thread social correlati

Isola dei Famosi 2026: Selvaggia Lucarelli al posto di Belen Rodriguez?Per l’Isola dei Famosi 2026, la trattativa tra Mediaset e Belen Rodriguez per la conduzione sembra essere fallita.

Notizia assurda, Belen fatta fuori dall’Isola: al suo posto Selvaggia Lucarelli, è lei la nuova regina di Mediaset!Belen Rodriguez è stata eliminata dal cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, sostituita da Selvaggia Lucarelli.

Fuori Belen dentro Selvaggia Lucarelli: clamorosa decisione di Mediaset per L’IsolaSecondo le indiscrezioni della rivista Chi sarà Selvaggia Lucarelli a condurre la nuova edizione dell'Isola dei famosi su Canale 5 ... ultimenotizieflash.com

Notizia assurda, Belen fatta fuori dall’Isola: al suo posto Selvaggia Lucarelli, è lei la nuova regina di Mediaset!Selvaggia Lucarelli ha spodestato Belen Rodriguez: pare che sarà lei la nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi 2026. donnapop.it