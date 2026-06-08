Selvaggia Lucarelli | Con l' Isola dei Famosi ho perso almeno una decina di amici Poi le parole su Ballando e i nomi di chi l' ha sostenuta

Notizia in breve

Selvaggia Lucarelli ha scritto che partecipare all’Isola dei Famosi le ha fatto perdere circa dieci amici. La giornalista ha dedicato ampio spazio alla sua prossima avventura come conduttrice del programma, descrivendo le sue aspettative e le persone che la sostengono. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle relazioni interrotte o sui nomi delle persone coinvolte.