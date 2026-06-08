Selvaggia Lucarelli | Con l' Isola dei Famosi ho perso almeno una decina di amici Poi le parole su Ballando e i nomi di chi l' ha sostenuta
Selvaggia Lucarelli ha scritto che partecipare all’Isola dei Famosi le ha fatto perdere circa dieci amici. La giornalista ha dedicato ampio spazio alla sua prossima avventura come conduttrice del programma, descrivendo le sue aspettative e le persone che la sostengono. Non sono stati forniti dettagli sui motivi delle relazioni interrotte o sui nomi delle persone coinvolte.
Selvaggia Lucarelli ha dedicato una lunga pagina della sua newsletter Vale Tutto alla sua imminente esperienza da conduttrice dell'Isola dei Famosi. L'annuncio ufficiale circa il ruolo di padrona di casa del format che da quest'anno non sarà più in diretta dall'Honduras, ma registrato in questo. 🔗 Leggi su Today.it
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Selvaggia Lucarelli lascia la Rai per l'Isola dei Famosi: Ballando con le stelle nel caos
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