Selvaggia Lucarelli sarà la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi, sostituendo l’ultima stagione di Ballando con le Stelle. La giornalista ha annunciato di aver lasciato il programma di danza per dedicarsi alla nuova sfida televisiva. La trasmissione si prepara a tornare in onda in autunno, con un cambio di conduzione ufficiale. La decisione di Lucarelli di abbandonare Ballando con le Stelle è stata comunicata sui social.

Il panorama televisivo italiano si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione autunnale. Le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi hanno trovato immediata risonanza nel mondo dei media, delineando uno scenario totalmente inedito per uno dei reality show più longevi e seguiti del piccolo schermo. Mediaset ha infatti deciso di attuare una svolta radicale per il rilancio dell’Isola dei Famosi, affidando la conduzione del programma a un volto di spicco del giornalismo e dell’opinione pubblica, una mossa che promette di cambiare radicalmente le dinamiche e il tono della trasmissione rispetto alle passate edizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Lucarelli.

© Thesocialpost.it - L’Isola dei Famosi, la conduttrice sarà Selvaggia Lucarelli: “Lascia Ballando con le Stelle”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Selvaggia Lucarelli allIsola dei famosi e Barbara DUrso giudice a Ballando con le stelle

Notizie e thread social correlati

Selvaggia Lucarelli verso la conduzione de L'Isola dei Famosi. Addio a Ballando con le Stelle?L'Isola dei Famosi si appresta a cambiare format, passando da uno studio tradizionale a un adventure game condotto sul campo.

"Selvaggia Lucarelli condurrà l'Isola dei Famosi", la conferma è un terremoto per la Rai: cosa accadrà alla giuria di Ballando con le StelleSelvaggia Lucarelli condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in programma il prossimo autunno su Canale 5.

Temi più discussi: Selvaggia Lucarelli prende il posto di Belen alla conduzione de L’Isola dei famosi 2026?; Belén perde quota all’Isola dei famosi. In pole per la conduzione c’è Selvaggia Lucarelli; Isola dei Famosi 2026, Selvaggia Lucarelli aveva rifiutato Ma Mediaset l'ha corteggiata: la giuria di Ballando ad un bivio; Selvaggia Lucarelli all'Isola dei Famosi dopo il Gf, Mediaset la ruba alla Rai: chi può sostituirla a Ballando.

Chi conferma: l'Isola dei Famosi verrà condotta da Selvaggia Lucarelli, che lascerà dunque la giuria di Ballando Con Le Stelle. Tra i concorrenti Francesco Chiofalo, Zeudi Di Palma e Pierpaolo Pretelli. x.com

Isola dei Famosi 2026, Pasquale Laricchia sarebbe nel cast di Selvaggia Lucarelli! reddit

Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli sarà la conduttrice: Lascia Ballando con le Stelle. Svelati i primi 4 naufraghiSelvaggia Lucarelli condurrà la prossima edizione dell'Isola dei Famosi. Secondo quanto anticipato dal settimanale Chi, dopo l'esperienza come opinionista al ... corriereadriatico.it

Isola dei Famosi, ex naufrago senza freni su Selvaggia Lucarelli: Con lei il reality rischia grossoIl pugile ed ex concorrente ha espresso un giudizio particolarmente duro sulla possibile scelta della produzione, sostenendo che per un programma così importante sarebbero stati più adatti altri nomi ... comingsoon.it