Alessia Marcuzzi ha commentato la scelta di Mediaset di affidare la conduzione dell’Isola dei Famosi a Selvaggia Lucarelli, definendola curiosa di vederla come presentatrice. La decisione rappresenta una novità nel format e ha suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Marcuzzi ha espresso interesse nel seguire l’andamento del programma con la nuova conduzione. La notizia ha generato discussioni sui social e tra gli appassionati del reality.

L'amatissima conduttrice è stata per diversi anni al timone del noto reality, ospite di Tv Talk ha fatto sapere che vedere la giornalista alle prese con la conduzione sarà interessante, soprattutto perché ha ricoperto i panni di opinionista in una delle passate edizioni. Tra le varie cose Alessia Marcuzzi ha detto: "Sarò curiosa di vederla in questo ruolo di presentatrice. Secondo me farà bene". Riferendosi ancora alla giornalista ha detto che secondo lei ha un po' di ansia e pensa che faccia bene ad averla. A detta sua un po' di ansia e adrenalina sono necessarie e normali. Alessia Marcuzzi ha condotto anche diverse edizioni del Grande Fratello, parlando del reality ha ammesso di aver amato di più la versione nip rispetto all'Isola dei famosi con i personaggi noti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Isola dei famosi, il pensiero di Alessia Marcuzzi su Selvaggia Lucarelli: “Curiosa di vederla come presentatrice”

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